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вторник, 09 марта 2021 21:23

В Дании возобновят прокладку "Северного потока-2"

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В Дании возобновят прокладку &quot;Северного потока-2&quot;
Строительство Северного потока-2 выходит на финишную прямую. Фото: Reuters

Компания Nord Stream 2 AG представила Дании расписание прокладки труб газопровода "Северный поток-2" в ее водах.

Это было условием продолжения проекта. Об этом сообщает ТАСС.

"Датское энергетическое агентство получило график строительства линии А Северного потока-2", - отметил глава пресс-службы Туре Фалби-Ханссон.

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"Перед началом работ компания Nord Stream 2 AG должна была представить скорректированный график. Ведомству не нужно утверждать его", - сказано в сообщении.

В США ужесточат санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Санкции предусматривают ограничения для страховых и сертификационных фирм.

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Дата
09
марта

Проходит 7 месяцев белорусских протестов

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