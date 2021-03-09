В Дании возобновят прокладку "Северного потока-2"

Компания Nord Stream 2 AG представила Дании расписание прокладки труб газопровода "Северный поток-2" в ее водах.
Это было условием продолжения проекта. Об этом сообщает ТАСС.
"Датское энергетическое агентство получило график строительства линии А Северного потока-2", - отметил глава пресс-службы Туре Фалби-Ханссон.
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"Перед началом работ компания Nord Stream 2 AG должна была представить скорректированный график. Ведомству не нужно утверждать его", - сказано в сообщении.
В США ужесточат санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Санкции предусматривают ограничения для страховых и сертификационных фирм.
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