В Черном море обнаружили газовые месторождения

Месторождения газа в Черном море выявило турецкое буровое судно. Фото: EPA-EFE

Турецкое буровое судно Fatih выявило в Черном море сразу несколько месторождений природного газа.

Судно проводит геологоразведочные работы в Черном море с 20 июля на участке "Дунай-1", который расположен недалеко от пересечения болгарской и румынской морских границ с внутренними водами Турции, сообщает Укринформ.

Судно могло выявить залежи природного газа хорошего качества на участке "Дунай-1", а также еще одно месторождение у берегов Турции в районе города Стамбул.

Официального подтверждения этой информации пока нет, однако в среду, 19 августа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что в пятницу, 21 августа, объявит гражданам "очень хорошую новость", которая откроет новую эру для страны.

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Ранее турецкое судно "Барбарос Хайреттин Паша" провело разведывательные работы в Черном море и выявило богатые запасы природного газа в западной части Черного моря.