В центре Тбилиси прогремел взрыв - есть пострадавшие

Сегодня, 4 сентября, в центре грузинской столицы Тбилиси прогремел взрыв.
Происшествие произошло возле филармонии, сообщил "ДС" ссылаясь на Telegram-канал "Эхо Кавказа".
Взрыв прогремел на территории клуба Dejavu. Причиной взрыва стал баллон с кислородом, который использовали рабочие, обслуживающие кондиционеры. На место вызваны пожарно-спасательные бригады и полиция.
По предварительным данным, 1 человек погиб, 3 пострадали.
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Многоэтажку на столичных Позняках, пострадавшую от взрыва 21 июня, демонтируют. Но для начала проведут диагностику и некоторые работы, чтобы процесс сноса не стал триггером для новых обрушений.
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