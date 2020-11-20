В центре Тбилиси отпустили всех заложников

Преступника удалось задержать. Фото: 1tv.ge

В Тбилиси задержали мужчину, который взял заложников в микрофинансовой организации

Всех людей освободили, сообщает "Эхо Кавказа".

"Мои требования, чтобы собрались все парламентарии, те, кто были до выборов, кто участвует в выборах, и приняли три закона", - обратился преступник через соцсети.

Требовал запретить азартные игры, чтобы банки снизили процентную ставку по кредиту до 7 и чтобы снизили цены на медикаменты.

В результате переговоров поэтапно удалось освободить всех девять заложников. Никто из них не пострадал.

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Преступника подозревают в незаконном приобретении-хранении огнестрельного оружия и разбое.

В столице Грузии Тбилиси на просп. Акакия Церетели человек с оружием ворвался в офис микрофинансовой организации. Здание окружила полиция, сообщает Министерство внутренних дел Грузии.