В центре Тбилиси мужчина с оружием захватил заложников

В столице Грузии Тбилиси на просп. Акакия Церетели человек с оружием ворвался в офис микрофинансовой организации.
Здание окружила полиция, сообщает Министерство внутренних дел Грузии.
"Рустави 2" сообщает, что мужчина взял в заложники около 10 человек. Очевидцы говорят, что нападавших несколько. В руках у них видели гранаты.
"Sputnik Грузия" заявляют, что нападение произошло на здание микрофинансовой организации NBC.
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По информации главы патрульной полиции Тбилиси Важи Сирадзе, в здании находится 1 нападающий и 9 заложников.
Правоохранители начали расследование.
В Милане вооруженные грабители напали на отделение банка Credit Agricole и захватили в заложники директора и 2 сотрудников. Об этом сообщает итальянское издание La Stampa.
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