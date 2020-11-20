В центре Тбилиси мужчина с оружием захватил заложников

Неизвестный напал на микрофинансовую организацию. Фото: 1tv.ge

В столице Грузии Тбилиси на просп. Акакия Церетели человек с оружием ворвался в офис микрофинансовой организации.

Здание окружила полиция, сообщает Министерство внутренних дел Грузии.

"Рустави 2" сообщает, что мужчина взял в заложники около 10 человек. Очевидцы говорят, что нападавших несколько. В руках у них видели гранаты.

"Sputnik Грузия" заявляют, что нападение произошло на здание микрофинансовой организации NBC.

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По информации главы патрульной полиции Тбилиси Важи Сирадзе, в здании находится 1 нападающий и 9 заложников.

Правоохранители начали расследование.

В Милане вооруженные грабители напали на отделение банка Credit Agricole и захватили в заложники директора и 2 сотрудников. Об этом сообщает итальянское издание La Stampa.