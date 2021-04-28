В центре столицы в хостеле сгорели восемь человек

В центре Риги сгорел хостел. Фото: delfi.lv

В центре Риги, столице Латвии, из-за возгорания хостела погибли восемь человек. Еще девять пострадали.

Подробностями поделилось издание Delfi.lv.

Шестерых пострадавших доставили в больницу с ожогами различной тяжести и отравлением продуктами горения.

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Городская власть уверяет, что в хостеле сделали незаконную перепланировку и вмонтировали двери с кодовыми замками, из-за которых пожарные долго не могли начать спасательные работы.

Зимой в хостел не пустили инспекцию и не дали проверить состояние пожарной системы. С хостелом долго тянулся суд.

По словам мэра Риги Мартиньша Стакиса, большинство пострадавших - иностранцы.

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