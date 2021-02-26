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суббота, 27 февраля 2021 07:30

В центре Москвы застрелили Бориса Немцова

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В центре Москвы застрелили Бориса Немцова
Тело Бориса Немцова после убийства / Wikipedia

27 февраля 2015-го в 23:31 по местному времени в центре Москвы 4-мя выстрелами в спину убит один из лидеров российской оппозиции Борис Немцов.

Политик шел с подругой, моделью Анной Дурицкой. За ним велась слежка, и злоумышленникам был известен маршрут его передвижения. Убийца сделал несколько выстрелов в спину, после чего скрылся на легковом авто, которое подъехало. В Немцова стреляли 6 раз. 4 пули попали в голову, сердце, печень и желудок. От ран он скончался на месте. Дурицкая рассказала, что убийца подошел сзади, а после убийства скрылся.

Меньше, чем за 3 часа до убийства Немцов был в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Главными темами выступления были запланирован оппозиционный марш, обвинения Путина в развязывании войны на востоке Украины и коррупционные дела в окружении главы России.

Следственный комитет РФ обвинил в убийстве 5-х уроженцев Кавказа - Анзора и Шадида Губашевих, Заура Дадаева, Хамзата Бахаева и Темирлана Эскерханова. По их словам, некоторые свидетельства из них выбили под пытками во время следствия. Один из подозреваемых Бислан Шаванна погиб во время задержания при странных обстоятельствах.

В июле 2017 года присяжные признали виновными всех 5-ти подсудимых, которых приговорили к различным тюремным срокам. Согласно приговору, они совершили преступление за вознаграждение в $253 тыс., обещанные Русланом Мухутдинов, по которому вели отдельное расследование. Подозреваемые в суде вины не признали, приговор обжаловали. В апреле 2018-го осуждены обратились к "Европейский суд по правам человека".

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В 2019-м "Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека" принял резолюцию, в которой заявил, что официальный приговор, основанный на серьезных ошибках в расследовании и не соответствует доказательствам по многим вопросам. В ПАСЕ отметили, что исполнители вряд ли могли действовать без прямых указаний или одобрения со стороны российских властей. ПАСЕ призвала Москву возобновить расследование.

На слушаниях ПАСЕ обнародовали протокол допроса Закаева. Там есть свидетельства, что в феврале 2012-го готовилась расправа над лидерами российской оппозиции. Немцова, а также Гарри Каспарова и других должны были убить. По словам Закаева, заказ был от ближайшего окружения лидера Чечни Рамзана Кадырова.

Ежегодно 27 февраля в России и других странах проходят марши в память о Немцове. Площади его имени открыли у российских посольств в Вильнюсе и Праге.

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Дата
27
февраля

Безумный коммунист поджег Рейхстаг

В центре Москвы застрелили Бориса Немцова

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