Водитель потерял управление военным грузовиком. Фото: скриншот с видео

В четверг, 15 июля, в центре Москвы военный грузовик опрокинулся на бок при движении по дороге.

Об инциденте сообщили в департаменте транспорта.

Водитель военного грузовика не справился с управлением и опрокинул машину. Момент аварии сняли камеры наблюдения на ул. Малой Сухаревской.

Грузовик выехал из-за поворота. После этого кузов машины сильно накренился, и водитель потерял управление. Транспорт вынесло на встречную полосу. На проезжую часть высыпались коробки, которые вез грузовик.

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Никто не пострадал. Детали аварии пока выясняются.

На рассєї ССО ЗС Вейшнорії продовжує проводити операції. Сьогодні відпрацювали в центрі Макцкви.

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В Старопольском крае России произошла смертельная авария. Маршрутное такси врезалось в бронетранспортер. В микроавтобусе находились девять пассажиров на момент ДТП. Два человека погибли. Четыре человека получили травмы различной тяжести, среди них трое детей.