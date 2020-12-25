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пятница, 25 декабря 2020 19:06

В центре города прогремел мощный взрыв: фото
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В США взорвался припаркованный на улице автомобиль.

Инцидент произошел в центре города Нэшвилл в штате Теннеси. Об этом сообщает ABC News.

Снесло почти целый квартал: в США прогремел "адский" взрыв. Фото: abcnews.go.com
Снесло почти целый квартал: в США прогремел "адский" взрыв. Фото: abcnews.go.com
Снесло почти целый квартал: в США прогремел "адский" взрыв. Фото: abcnews.go.com
Снесло почти целый квартал: в США прогремел "адский" взрыв. Фото: abcnews.go.com
Снесло почти целый квартал: в США прогремел "адский" взрыв. Фото: abcnews.go.com

В результате взрыва вылетели окна в соседних домах. Также один полицейский временно потерял слух. Еще три человека госпитализированы с легкими травмами.

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В полиции считают, что это событие было преднамеренным.

Обломки от взрыва разлетелись как минимум на несколько кварталов. Правоохранители закрыли улицы вокруг взорвавшейся машины. Причины и детали происшествия устанавливаются.

В итальянской провинции Кьети произошел взрыв на фабрике по производству фейерверков. В результате погибли три человека.

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