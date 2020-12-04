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пятница, 04 декабря 2020 21:45

В центре города прогремел мощный взрыв: есть жертвы

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В центре города прогремел мощный взрыв: есть жертвы
Взрыв повредил припаркованные рядом машины. Фото: rts.rs

В столице Сербии Белграде произошел взрыв у телецентра RTS.

В результате погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщает RTS.

Взрывная волна была такой силы, что выбила стекла в окнах близлежащих домов и повредила припаркованные рядом машины.

По предварительным данным, мог сдетонировать баллон со сварочным газом. Он находился в автомобиле сотрудников компании "Энингия Энергетика", которые приехали в телецентр, чтобы починить систему кондиционирования.

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Погиб сотрудник компании, еще один получил тяжелые травмы. Кроме них незначительно пострадал работник телецентра.

На месте происшествия работали медики и правоохранители, которые устанавливают причину взрыва.

28 октября во селе Березовское Дергачевского района Харьковской области на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв. Задымления охватило более 200 кв. м. В результате взрыва частично разрушено здание станции. На месте работают спасатели и полиция. Два человека погибли, 9 получили травмы.

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Дата
04
декабря

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