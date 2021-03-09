В центре для мигрантов погибли 60 человек

В Йемене во время пожара в центре для мигрантов погибло 60 человек. Фото: dsnews.ua

В столице Йемена Сане сгорел один из центров содержания мигрантов. Во время пожара погибли по меньшей мере 60 человек, более 200 пострадали.

Среди погибших есть и сотрудники учреждения. Об этом заявил журналистам представитель хуситов, которые контролируют город, передает Xinhua.

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По его словам, в центре находилось более 600 нелегальных мигрантов из Сомали и Эфиопии. А пожар вызвал панику и давку, что привело к большому количеству жертв и пострадавших.

После пожара Международная организация по миграции призвала хуситов проинспектировать все центры содержания мигрантов в районах под их контролем, чтобы гарантировать безопасность беженцам.

Не менее сотни человек утонули у берегов Сенегала, когда рыбацкая лодка с нелегальными мигрантами затонула после взрыва на борту. Он направлялся к испанским Канарским островам, чтобы нелегалы ​​могли попасть в Европу. Те, которые выжили, рассказали СМИ, что возгорание возникло в двигателе деревянной лодки. Впоследствии загорелись бочки с горючим.