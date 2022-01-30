В Чехии уничтожен секретный документ о взрывах во Врбетице, из-за которого ухудшились отношения с Россией

Из-за уничтоженного документа ухудшились отношения Чехии с Россией. Фото: Reuters

Полиция Чешской Республики проверяет обстоятельства уничтожения секретного документа чешских спецслужб по взрывам складов вооружений в Врбетице в 2014 году.

Об этом сообщило "Чешское радио".

В апреле 2021 г. возник дипломатический скандал и резко ухудшились отношения между Чехией и Россией. К этому привело выявление новой информации.

В сообщении, назначенном исключительно президенту Чехии Милошу Земану, содержались данные о причастности к взрывам агентов российской военной разведки ГРУ.

Об уничтожении документа полиция узнала в момент проверки соблюдения Пражского Града режима работы с такой секретной информацией. Эксперты намеревались выяснить наличие на документе отпечатков пальцев или ДНК посторонних лиц, которые имели право ознакомиться с ним.

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"Судя по доступной информации, секретное сообщение, в котором фигурируют имена двух агентов ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, также связанных с делом о попытке отравления в Великобритании ядом типа "Новичок" двойного агента Сергея Скрипаля, было уничтожено случайно вместе с некоторыми другим документам", - говорится в сообщении.

У президента такую ​​информацию официально не опровергли. Но в то же время категорически исключили возможность того, что уничтоженный документ могли прочитать лица, которые на это не имеют права.

Чехия требует от России более 25 млн евро – почти 835 млн грн – компенсации за взрывы на военных складах в поселке Врбетице. Министерство внутренних дел Чехии подготовило законопроект о распределении средств. Половину суммы перечислят гражданам, пострадавшим от взрыва. Остальные пойдут для муниципалитетов и региона.

Взрывы на складе вооружений в Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. В результате первого погибли два человека. В прошлом году в апреле чешское руководство обвинило в подрыве складов Россию. Прага выслала 18 сотрудников посольства РФ. Подозревает их в работе на спецслужбы. Полиция объявила в розыск двух работников российской военной разведки.