В Чехии рассекретят материалы о взрыве на складе боеприпасов

Кабинет министров изучит материалы дела о взрыве на складе боеприпасов. Фото: Reuters

Власти Чехии рассекретят материалы о взрыве на складе боеприпасов.

В причастности к взрыву подозревают сотрудников российских спецслужб. Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задержание украинского консула в России: обнародовали видео инцидента

"В понедельник Кабинет министров изучит материалы дела. Затем общественность получит возможность ознакомиться с рассекреченными документами", - сказал премьер.

В ответ на вопрос, будут предприняты дополнительные меры, Бабиш заявил, что считает адекватным ответом высылке 18 российских дипломатов.

Он также добавил, что уже проинформировал союзников в Европейском союзе и сообщил о деле голову Евросовета Шарля Мишеля.

Министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек заявил, что он высылает 18 российских дипломатов из страны. Их обвиняют в работе на спецслужбы.