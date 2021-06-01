В Чехии иностранцев будут вакцинировать от коронавируса

Чехия будет вакцинировать от коронавируса иностранцев. Фото: Reuters

Министерство здравоохранения Чехии в начале июня 2021 года пообещало открыть регистрацию на прививку от коронавируса для иностранцев, временно проживающих на территории страны.

Об этом сообщил Radio Prague International.

Сейчас прививки могут сделать только иностранцы с видом на жительство, которые, как и все граждане Чехии, оплачивают стандартную обязательную медицинскую страховку.

Теперь иностранцы, временно находящиеся в стране, могут прививаться от коронавируса на платной основе.

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Стоимость препарата не превысит 1 тыс. крон - более 1,3 тыс. грн. Условием вакцинации является наличие полиса коммерческого медицинского страхования.

По данным МВД Чехии, в стране сегодня проживает 656 тыс. иностранных граждан, в том числе выходцев из стран ЕС и других государств, включенных в общегосударственную систему обязательного медстрахования. Половина от общего количества имеет временное разрешение на проживание.

Значительная часть иностранцев, временно проживающих в Чехии, являются украинцами. Между Украиной и Чехией нет двустороннего договора о медицинском страховании. В конце апреля в базе данных биржи труда насчитывалось около 186 тыс. трудоустроенных украинских граждан. Половина из них проживает в Чехии на основании временного разрешения.

Общее количество привитых первой дозой вакцины против Covid-19 превысило 1 млн. За последние сутки в Украине было привито против коронавируса 16 815 человек, из них 9785 - вакцинированы первой дозой, а 7030 человек - получили две дозы.