В Будапеште правоохранители допросили украинского капитана затонувшего корабля

Допросили украинского капитана. Фото: РБК

Полиция Венгрии провела допрос 230 человек и 66 свидетелей смертельного столкновения судов на реке Дунай, что привело к гибели 19 туристов из Южной Кореи.

Правоохранители рассказали, что капитан круизного судна, совершившего столкновение с экскурсионным катером, который перевозил туристов, во время допроса не предоставил никаких деталей происшествия. В полиции сообщили, что в настоящее время он остается единственным подозреваемым в этом деле, сообщает AP.

Также спасатели заявили, что затонувший катер вряд ли получится поднять из воды до вторника, 11 июня.

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В Будапеште перевернулся катер с туристами, есть жертвы. Пострадавшее судно было пришвартовано возле здания венгерского парламента и, по предварительным данным, его ударило другое прогулочное судно.