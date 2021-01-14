В Брюсселе вспыхнул протест: задержали сотни людей

В Брюсселе прошла акция протеста. Фото: bbc

В среду, 13 января, в Брюсселе задержали 112 человек, которые вышли на протест из-за смерти 23-летнего мигранта Ибрагима Б. в отделении полиции. Среди задержанных 30 несовершеннолетних.

Об этом сообщила телекомпания RTBF.

Сначала люди вышли на мирный митинг днем. Позже протестующие начали бросать камни в правоохранителей и подожгли полицейский участок.

"Скорая" эвакуировала 5 пострадавших - 1 участника митинга и 4 патрульных.

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Полиция сообщила, что в акции протеста приняли участие около 500 человек.

Протестующие разбили несколько полицейских машин, подожгли мусорные баки и разгромили автобусные остановки.

9 января Ибрагима Б. задержали за нарушение карантинных норм и отвезли в участок. Парень потерял сознание и в отделение вызвали "скорую". Медикам не удалось спасти задержанного, у него произошла остановка сердца. Продолжается расследование непреднамеренного убийства.

King Phillipe of Belgium's car attacked in Brussels pic.twitter.com/FqUmEkOAYJ — SteveSpCorner (@SteveRightNLeft) January 13, 2021

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