В Брунее отменили смертную казнь за однополый секс

Султан Брунея наложил мораторий на закон о смертной казни за однополый секс. Фото: Flagi

Султан Брунея Хасанала Болкиах наложил мораторий на введенный ранее закон, предусматривающий смертную казнь за однополый секс.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы фактически применяли мораторий на исполнение смертных приговоров по делам, предусмотренных общим правом. Мы также применим его к случаям, предусмотренных настоящим законом", - отметил Cултан.

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В Брунее 3 апреля вступил в силу закон о смертной казни за однополый секс, супружескую измену и изнасилования. Нарушителей хотели забрасывать камнями.