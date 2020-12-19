В Британии усилили карантин из-за стремительного распространения нового штамма вируса

Новые правила начнут действовать в полночь с субботы на воскресенье. Фото: Pixabay

Британское правительство усиливает карантин в Лондоне и на юго-востоке Англии из-за резкого роста случаев коронавируса.

Таким образом Лондон и юго-восточная Англия, которые сейчас находятся на самом высоком уровне трехуровневой системы правил карантина, теперь будут помещены на новый уровень - четвертый, который по сути вводит на территории ограничения, аналогичные национальном карантина. Об этом сообщает Reuters.

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На Рождество жителям четвертого уровня будет запрещено встречаться с друзьями и родственниками, будут закрыты непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские. Англичанам рекомендуют без крайней необходимости не покидать дома и воздержаться от поездок.

Новые правила начнут действовать в полночь с субботы на воскресенье.

В Украине по состоянию на 19 декабря 2020 зафиксировали 11 742 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 547 детей и 481 медработник. Всего имеем 956 123 инфицированных. Из них 574 536 человек выздоровели (13314 за минувшие сутки), 16469 - умерли (213 за вчера).