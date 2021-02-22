В Британии рассказали о ситуации с Covid-19 после вакцинации

Коронавирус в Британии отступил из-за вакцины. Фото: Укринформ

В Великобритании заболеваемость коронавирусом снизилась примерно на 70% среди медиков, получивших первую дозу вакцины Pfizer-BioNTech.

Среди людей категории 80+, получивших первую прививку, количество госпитализаций и смертность от COVID-19 уменьшилось более чем на 75%, пишет Reuters.

Это свидетельствует об эффективности препарата Pfizer после однократного приема. "Показатели госпитализации и смертности падают во всех возрастных группах, но в самых старших возрастных группах наблюдается самый быстрый спад с пика в середине января", – заявили ученые.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: COVAX изменил дату доставки вакцины в Украину - ОП

Также исследователи отметили, что вакцина Pfizer эффективна и против мутировавшего "британского" штамма коронавируса.

"В целом, мы наблюдаем действительно сильный эффект в снижении количества инфекций, как бессимптомных, так и симптоматических", – сказала директор PHE по стратегическим вопросам Сьюзан Хопкинс.

Напомним, исследование показало, что вакцина Pfizer на 89,4% предотвращает передачу коронавируса. Также израильские ученые исследовали влияние прививки Pfizer на ход коронавирусной болезни. Эта работа показала снижение риска тяжелых последствий заражения на 92%. Если человек все же заражался коронавирусом после получения прививки, то количество проявлений симптомов Covid-19 снижалось на 94%.