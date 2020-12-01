В Британии против невакцинированных от Covid-19 введут ограничения

 
Ексклюзивы
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 468
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 243
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 243
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1980
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 801
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 819
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2664
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 738
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1809
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6903
Фото
Все фото
5
8
8
8
4
&quot;Перед Рождеством выплачивают дополнительную зарплату &quot; - украинка о жизни в Германии
"Перед Рождеством выплачивают дополнительную зарплату " - украинка о жизни в Германии
Украинка рассказала, как стала дальнобойщицей в Польше
Украинка рассказала, как стала дальнобойщицей в Польше
Мелания Трамп подготовила Белый дом к рождественским праздникам: фото и видео
Мелания Трамп подготовила Белый дом к рождественским праздникам: фото и видео
Марш мудрости в Беларуси: силовики задерживают пенсионеров
Марш мудрости в Беларуси: силовики задерживают пенсионеров
Извержение вулкана: эвакуировали тысячи людей и прекратили авиасообщение
Извержение вулкана: эвакуировали тысячи людей и прекратили авиасообщение
Видео
Все видео
Будущий госсекретарь США рассказал об украинских корнях
Будущий госсекретарь США рассказал об украинских корнях
С Марадоной будут прощаться в президентском дворце
С Марадоной будут прощаться в президентском дворце
Армянские военные взорвали военную часть в Карабахе
Армянские военные взорвали военную часть в Карабахе
Китай запустил на Луну миссию, которая будет собирать образцы в Океане штормов
Китай запустил на Луну миссию, которая будет собирать образцы в Океане штормов
Пассажирский Boeing загорелся в аэропорту: показали видео
Пассажирский Boeing загорелся в аэропорту: показали видео
Интервью
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 468
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 1467
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 1071
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Александр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Александр Фразе-Фразенко
Просмотров: 180
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 423
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
29 ноября 2020
1 Просмотров: 837
Підлаштувався
– Жизнь сложилась так, что пришлось перейти на русский, – говорить В'ячеслав. Два роки тому знайомий із невеликого села на ...
вторник, 01 декабря 2020 01:01

В Британии против невакцинированных от Covid-19 введут ограничения

  Комментировать
В Британии против невакцинированных от Covid-19 введут ограничения
В Британии заговорили о добровольной вакцинации. Фото: REUTERS

В Великобритании люди, которые отказываются делать прививки от Covid-19, могут столкнуться с некоторыми ограничениями.

В частности, рестораны, бары, кинотеатры и спортивные учреждения в будущем могут их не пускать.Такое предположение сделал британский министр Надим Захави, ответственный за вакцинацию от коронавируса, сообщает Reuters.

Захави сказал, что вакцинация должна быть добровольной. Однако информация о вакцинации человека от Covid-19 может быть указана в телефонном приложении, которое будет информировать местных врачей о статусе лица.

"Но я также думаю, что рестораны, бары, кинотеатры и другие места, спортивные сооружения, вероятно, также будут использовать эту систему", - сказал Захави.

"Давление будет в обоих направлениях: со стороны поставщиков услуг, которые скажут: покажите нам, вы были вакцинированы. Но мы также сделаем эту технологию максимально простой и доступной", - добавил министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Компания-производитель вакцины заявила о ее 100% эффективности

Захави сказал, что Google, Facebook и Twitter должны делать больше для проверки фактов относительно противоположных взглядов на вакцины.

Вместе с тем он отказался назвать какую-либо конкретную дату начала вакцинации, поскольку ни один из препаратов еще не был одобрен в Великобритании для широкого использования.

Для всех жителей Чехии введут бесплатное вакцинирование от коронавируса. В то же время прививка будет добровольной. Министр здравоохранения страны Ян Блатны сообщил, что расходы на вакцинацию будут покрываться из средств обязательного медицинского страхования.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Британии против невакцинированных от Covid-19 введут ограничения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Врач рассказал, почему важно сбивать температуру 37ºС
Врач рассказал, почему важно сбивать температуру 37ºС Просмотров: 25911
Украинка рассказала, сколько можно заработать няней в Польше
Украинка рассказала, сколько можно заработать няней в Польше
 Просмотров: 12015
Отказ от президентства и переговоры с Лукашенком: Тихановская поделилась планами
Отказ от президентства и переговоры с Лукашенком: Тихановская поделилась планами Просмотров: 11277
&quot;На острове пришлось полюбить то, чего никогда не любила&quot; - о переезде на Шри-Ланку
"На острове пришлось полюбить то, чего никогда не любила" - о переезде на Шри-Ланку
6
 Просмотров: 9576
Гороскоп на 30 ноября - 6 декабря: какие неожиданности принесет первая неделя зимы
Гороскоп на 30 ноября - 6 декабря: какие неожиданности принесет первая неделя зимы
 Просмотров: 6165
Мир
Нашли древнейшие в мире фальшивые деньги
Нашли древнейшие в мире фальшивые деньги Просмотров: 54
Covid-19: в стране усилили комендантский час
Covid-19: в стране усилили комендантский час Просмотров: 198
"Перед Рождеством выплачивают дополнительную зарплату " - украинка о жизни в Германии
"Перед Рождеством выплачивают дополнительную зарплату " - украинка о жизни в Германии
5
 Просмотров: 162
Украинка рассказала, как стала дальнобойщицей в Польше
Украинка рассказала, как стала дальнобойщицей в Польше
8
 Просмотров: 1323
Мелания Трамп подготовила Белый дом к рождественским праздникам: фото и видео
Мелания Трамп подготовила Белый дом к рождественским праздникам: фото и видео
8
 Просмотров: 1233
Больше всего комментируют
12
В Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе – Еврокомиссия
5
Байден пригласил Тихановскую на встречу
5
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
4
"Коней на переправе не меняют" - что в "Слуге народа" говорят об отставке министра Степанова
3
Гетманцев лоббирует монополизацию авторынка Украины - СМИ
Голосов: 182
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть