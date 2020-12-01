В Британии против невакцинированных от Covid-19 введут ограничения

В Британии заговорили о добровольной вакцинации. Фото: REUTERS

В Великобритании люди, которые отказываются делать прививки от Covid-19, могут столкнуться с некоторыми ограничениями.

В частности, рестораны, бары, кинотеатры и спортивные учреждения в будущем могут их не пускать.Такое предположение сделал британский министр Надим Захави, ответственный за вакцинацию от коронавируса, сообщает Reuters.

Захави сказал, что вакцинация должна быть добровольной. Однако информация о вакцинации человека от Covid-19 может быть указана в телефонном приложении, которое будет информировать местных врачей о статусе лица.

"Но я также думаю, что рестораны, бары, кинотеатры и другие места, спортивные сооружения, вероятно, также будут использовать эту систему", - сказал Захави.

"Давление будет в обоих направлениях: со стороны поставщиков услуг, которые скажут: покажите нам, вы были вакцинированы. Но мы также сделаем эту технологию максимально простой и доступной", - добавил министр.

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Захави сказал, что Google, Facebook и Twitter должны делать больше для проверки фактов относительно противоположных взглядов на вакцины.

Вместе с тем он отказался назвать какую-либо конкретную дату начала вакцинации, поскольку ни один из препаратов еще не был одобрен в Великобритании для широкого использования.

Для всех жителей Чехии введут бесплатное вакцинирование от коронавируса. В то же время прививка будет добровольной. Министр здравоохранения страны Ян Блатны сообщил, что расходы на вакцинацию будут покрываться из средств обязательного медицинского страхования.