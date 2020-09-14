В Британии испытают ингаляционные вакцины от коронавируса

Около 30 здоровых добровольцев получат вакцину в форме аэрозоля. Фото: Reuters

Команда Имперского колледжа Лондона использует две ведущие вакцины от коронавируса, чтобы изучить возможности их ингаляционного введения.

Речь идет о оксфордскую вакцину, испытания которой недавно приостанавливали и вакцину Imperial. Об этом сообщает ВВС.

Как отмечается, около 30 здоровых добровольцев получат вакцину в форме аэрозоля - так же, как больные принимают лекарства от астмы через небулайзер. К примеру, прививки от сезонного гриппа также может вводиться как назальный спрей, а не инъекция.

"Текущая пандемия вызвана респираторным вирусом, который прежде всего заражает людей через клетки, выстилающие нос, горло и легкие". "Поэтому очень важно выяснить, может ли прямое действие на дыхательные пути обеспечить эффективный ответ по сравнению с вакциной, вводится в мышцы", - рассказал ведущий исследователь доктор Крис Чиу.

По словам профессора Робина Шаттока, руководителя исследований вакцины Imperial, что сейчас происходит исследования многих вакцин против коронавируса. Клинические исследования данных вакцин продемонстрируют, вызывают они необходимую иммунный ответ.

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"Однако эти испытания вряд ли что-нибудь скажут нам о локализованную ответ в носу, горле и дыхательных путях, где вирус прежде всего атакует и проникает в клетки", - говорит Шатток. "Вполне возможно, что в одной группы является правильная вакцина, но неправильный способ доставки", - отметил профессор.

Стоит отметить, что во Всемирной организации здравоохранения на начало массовой вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2 ожидают не раньше середины 2021 года. Сейчас на продвинутой стадии испытаний находятся около девяти потенциальных вакцин от коронавируса.

В утвержденном правительством проект бюджета на 2021 заложено 2,6 млрд грн на закупку вакцин от коронавируса. До 2023 года собираются увеличить финансирование медицины на уровне 5% ВВП, хотя в 2021-й этот показатель запланирован на уровне 4,2%.



