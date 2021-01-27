В Британии эвакуировали завод по производству вакцин

Подозрительная посылка привела к эвакуации предприятия. Фото: bbc.com

Британская компания, которая производит ковид-вакцину Oxford-AstraZeneca, эвакуировали свой завод после того, как получила "подозрительный пакет".

У завода установили окружения. Людей попросили держаться подальше. Об этом сообщает BBC.

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"Мы частично эвакуировали место в ожидании полного расследования. Безопасность наших сотрудников и непрерывность бизнеса остаются чрезвычайно важными", - подчеркнули в руководстве компании.

На место вызвали группу по утилизации боеприпасов Минобороны.

В Харькове неизвестный позвонил в полицию и угрожал взорвать газопровод, ведущий в город. Правоохранители установили личность анонима. Им оказался 49-летний местный житель.