В Британии эвакуировали завод по производству вакцин

Британская компания, которая производит ковид-вакцину Oxford-AstraZeneca, эвакуировали свой завод после того, как получила "подозрительный пакет".
У завода установили окружения. Людей попросили держаться подальше. Об этом сообщает BBC.
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"Мы частично эвакуировали место в ожидании полного расследования. Безопасность наших сотрудников и непрерывность бизнеса остаются чрезвычайно важными", - подчеркнули в руководстве компании.
На место вызвали группу по утилизации боеприпасов Минобороны.
В Харькове неизвестный позвонил в полицию и угрожал взорвать газопровод, ведущий в город. Правоохранители установили личность анонима. Им оказался 49-летний местный житель.
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