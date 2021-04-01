В Бразилии рекордные тысячи смертей от коронавируса в день

Работники опускают гроб на кладбище в бразильском Сан-Паулу / Getty Images

В марте количество погибших от коронавируса в Бразилии вышло из-под контроля. В стране с населением 211 млн человек в прошлом месяце умерло более 66,5 тыс. человек, что вдвое превышает предыдущий месячный рекорд страны - в июле 2020-го.

Ежедневная смертность от болезни выросла до рекордных 3869 смертей - это самый высокий показатель с начала пандемии. В общем, в стране погибли более 322 тыс. человек, а переболели 12,7 млн. Об этом пишет Daily Mail.

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Эксперты в области здравоохранения говорят, что взрыв коронавируса частично вызванный его местным штаммом P1, которым могут повторно заболеть даже те, кто болел исходным штаммом. Он считается также более заразным.

"Никогда в истории Бразилии мы не видели, чтобы одно событие убила так много людей за месяц. С приближением зимы в Южном полушарии и быстрым распространением вируса страна сталкивается с идеальным штормом. Это угроза не только для Бразилии, но и для всего мира", - говорит местный врач Мигель Николелис.

Штамм P1 распространился в более чем двух десятках стран, включая США, Великобританию и Японию. Исследователи говорят, что пока пандемия продолжает бесконтрольно бурлить в Бразилии, существует риск, что в стране может появиться больше штаммов коронавируса.

Всплеск в стране перегрузил больницы и заставил врачей принимать болезненные решения относительно того, кому давать жизненно важную помощь, отдавая приоритет тем, кто, скорее всего, останется в живых.

"Мы находимся на худшем этапе пандемии, и есть признаки, что апрель тоже будет очень плохим. Худшее впереди", - говорит эпидемиолог Этель Антунеша из университета Эспириту-Санто.

Кровати больных Covid-19 в отделениях интенсивной терапии заполнены более чем на 90% в 18 из 27 штатов Бразилии и еще 7 штатов приближаются к этому уровню. По меньшей мере 230 пациентов с подозреваемыми или подтвержденными случаями коронавируса умерли в ожидании кровати в реанимации в Сан-Паулу в марте. В нескольких штатах начали внедрять протоколы, определяющие, какие пациенты будут получать помощь в отделении интенсивной терапии, отдавая приоритеты тем, кто наиболее вероятно выживет.

Президент страны Жаир Болсонару постоянно пренебрегает коронавируса, сравнивая его с гриппом и публично распространяет мифы о вакцинах, препятствуя борьбе с пандемией. Под давлением соратников в Конгрессе, он назначил своего 4-го министра здравоохранения по борьбе с пандемией в год. Он утверждает, что экономический ущерб от карантина хуже, чем сам вирус, и эта позиция заставила власти штатов и местные органы власти внедрять беспорядочную пандемический политику.

Бразилия, между тем, пытается обеспечить достаточное количество доз вакцин и не успевает выполнить задание Минздрава по иммунизации всего взрослого населения до конца года. Страна использует 2 вакцины - AstraZeneca и CoronaVac, разработанную в Китае. Для обеих вакцин требуется 2 дозы. 8% населения получили первую дозу, а 2,3% - вторую. Регулирующие органы здравоохранения выдали экстренное разрешение на одноразовую вакцину Johnson & Johnson, но 38 млн доз, закупленных страной, начнут поступать только в августе.