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среда, 12 мая 2021 17:16

"В бомбоубежище спускалась трижды за ночь" - жительница Тель-Авива

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&quot;В бомбоубежище спускалась трижды за ночь&quot; - жительница Тель-Авива
Работники службы безопасности и экстренной помощи Израиля работают на месте, пораженного ракетами, выпущенными ХАМАС из Сектора Газы в израильский город Ришон ле-Цион, возле Тель-Авива / Getty Images

В израильской столице Тель-Авиве в ночь на среду, 12 мая, продолжались ракетные обстрелы со стороны палестинского Сектора Газы. Несколько раз объявлялась воздушная тревога, были слышны взрывы. В общем, от ракетных обстрелов между Израилем и палестинскими территориями погибли уже около 50 человек - 43 палестинцы и шесть израильтян.

Большую часть палестинских ракет, до 90%, перехватывает израильская система противовоздушной обороны "Железный купол". Начиная с 10 мая, из Сектора Газы в сторону Израиля было выпущено более 1000 ракет. Из них 850 упали на израильскую территорию или были перехвачены ПВО, а 200 упали в Секторе Газы. В свою очередь, израильская авиация нанесла удары по более 500 целям в Секторе Газы. В частности, разрушив высотное здание, где был штаб террористического движения ХАМАС, контролирующего Сектор Газа. Также разрушены здания ведущих членов движения и полицейские отделения. Об этом пишет "Немецкая волна".

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"Этой ночью в бомбоубежище спускались трижды, - рассказывает Gazeta.ua Мария Амир из Тель-Авива. - Домовладелец сначала не мог сориентироваться, где ключи от него. Мы не ожидали такой большой эскалации. Все расслабились. Даже серьезных учений давно не проводили. Конфликт нарастал давно. Это было заметно даже в рабочих отношениях. Муж работал с поставщиками-арабами. Те резко подняли цену. У нас убирает молодая девушка. Работала хорошо, но общение игнорировала. Сложно жить в условиях постоянного конфликта".

В израильском городе Лоди и других, населенных смешанным арабо-израильским населением, с 11 мая введено чрезвычайное положение после масштабных столкновений арабов и евреев. Мэр города Яир Ревиво заявил о "гражданской войне" в городе и потерю контроля над ним. По его словам, в городе подожжены синагоги и много автомобилей, разбиты витрины магазинов. Порядок в Лоди должна восстановить армия. Также были беспорядки в Акко и Яффе, где живет значительное количество арабов.

Палестино-израильский конфликт резко обострился после того, как на днях стало известно о намерении властей Израиля принудительно выселить несколько палестинских семей с восточного Иерусалима.

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Дата
12
мая

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