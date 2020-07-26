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В больнице выбирают, кого спасать

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В больнице выбирают, кого спасать
Дезинфекционная команда приехала в "Лайф Кеа Центр" в Вашингтоне ФОТО: Getty Images

В Мемориальной больницы округа Стар в Техасе врачам выдали инструкцию, как выбирать, кого спасать. Больница переполнена инфицированными коронавирусом.

В больнице оставят тех, у кого выше шансы выжить. Остальных больных будут отправлять домой. Вспышка коронавируса в округе началась в июле. Там 1,7 тыс. инфицированных. 17 смертей подтверждено. По 33 ждут результатов анализов, сообщает The Guardian.

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В округе живут 64 тыс. человек. В первые недели карантина не было выявлено ни одного случая заражения. Но врачи говорят, что люди начали собираться на празднования.

"К сожалению, видим результаты празднования 4 июля, отпусков, других массовых мероприятий. У нашего госпиталя очень ограниченные ресурсы. Врачам придется выбирать, кому оказывать помощь, а кого отправить домой умирать ", - написала у себя на странице местная судья.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге подтвердил, что ПЦР-тесты на коронавирус могут дать ложный результат.

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