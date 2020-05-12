В больнице Санкт-Петербурга загорелся аппарат ИВЛ: погибли 5 человек

В Санкт-Петербурге, в одной из больниц загорелся аппарат искусственной вентиляции легких. Предполагают, что не выдержал нагрузки.
Пожар случился в реанимации, где лежали инфицированные коронавирусом, сообщает ТСН.
15 человек из реанимационного этажа эвакуировали, 5 - погибли. Среди погибших четверо мужчин и женщина - все пенсионного возраста. Они были подключены к аппарату ИВЛ.
Всего из больницы эвакуировали полторы сотни человек.
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Это уже второй такой случай за последние несколько дней - и причина пожара в обоих - одинакова.
В России коронавирус набирает обороты. По данным на 12 мая, страна вышла на второе место по количеству зараженных в мире.
Всего с начала эпидемии в России подтвердились 232,2 тыс. случаев.
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