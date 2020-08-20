В больнице, где находится Навальный, рассказали о его состоянии

Врачам удалось стабилизировать состояние Навального. Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Состояние российского политика Алексея Навального, который находится в больнице скорой медицинской помощи №1 в Омске, стабильное.

Об этом сообщил заместитель главного врача медицинского учреждения Анатолий Калиниченко.

"Я позволю себе некоторое осторожное высказывание. Учитывая то состояние, в котором он был до нас доставлен, учитывая полную неясность диагноза, то, что нам удалось его стабилизировать, то, что нам удалось сейчас иметь ту клиническую картину, которая есть у нас, это некоторый осторожный, аккуратненький, хороший прогностический признак ", - сказал Калиниченко.

Начмед больницы не стал говорить, продолжает ли Навальный находиться в коме. В отделе Минздрава Омской области в свою очередь сообщили, что "Навальный находится в состоянии естественной комы, продолжается искусственная вентиляция легких".

Врачи определили состояние Навального по шкале комы Глазго в 5 баллов, что соответствует состоянию комы II степени. Это один из видов критического состояния. Ясное сознание по указанной шкале оценивается в 15 баллов.

В то же время главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил со ссылкой на собственные источники, что "Алексей Навальный дышит сам".

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В Омск приехали жена оппозиционера Юлия Навальная, директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов и лидер "Альянса врачей", лечащий врач Навального Анастасия Васильева.

Однако, пытаясь попасть к Навальному в палату, все получили отказ, сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

Причина отказа - "пациент не дал согласие на посещение", написала Ярмыш в Twitter.

Ранее пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что ему стало плохо в полете. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован. По ее данным, Алексей ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. Она также предположила, что Навального могли отравить.