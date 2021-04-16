В больницах связывают больных коронавирусом из-за нехватки успокоительных препаратов

В больницах Бразилии не хватает седативных и кислородных баллонов. Фото: vedomosti

Бразильские врачи в госпиталях вынуждены связывать больных коронавирусом и проводить интубацию без необходимой седации из-за недостатка успокоительных препаратов.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на министра здравоохранения Бразилии Марсело Кейрога.

По его словам, сейчас идут переговоры с Испанией и другими странами о поставках седативных препаратов. В больницах также не хватает кислородных баллонов.

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"Использование механических средств для ограничения движения без успокоительных - плохая практика. Пациент таким образом подвергается пыткам", - отметил один из врачей клиники в Рио-де-Жанейро.

Тяжелобольным на коронавирус людям, которые не могут самостоятельно дышать, перед проведением вентиляции легких сначала проводят процедуру обезболивания.

В стране количество инфицированных с начала пандемии превысила 13,7 млн человек, почти 366 тыс. человек умерли.

Людям после двух вакцины от коронавируса может понадобиться еще и третья доза.