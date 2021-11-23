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вторник, 23 ноября 2021 07:31

В Болгарии вспыхнул автобус с пассажирами: 46 человек сгорели заживо

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В Болгарии вспыхнул автобус с пассажирами: 46 человек сгорели заживо
В Болгарии на трассе София-Благоевград произошло масштабное ДТП. Фото: nova.bg

В ночь на 23 ноября в Болгарии произошло смертельное ДТП с участием автобуса. Погибли не менее 46 пассажиров. Еще семь человек были госпитализированы.

Об этом сообщила Nova.

Автобус врезался в забор и загорелся на шоссе Струма вблизи села Боснек около 02:00 по местному времени.

Транспортное средство зарегистрировано в Северной Македонии. По предварительным данным, все погибшие были гражданами этой страны.

Среди пострадавших есть дети. Всех доставили в больницу Пирогова в Софии. Их состояние оценили как стабильное.

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"На 31-м километре трассы произошло ДТП с автобусом, в котором ехали 52 человека, в результате чего возник пожар. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, но пожар произошел в результате несчастного случая. Другие пострадавшие доставлены в больницу, их состояние не тяжелое", – заявил начальник пожарной охраны Николай Николов, пишет BGNES.

По данным журналистов, среди погибших 12 несовершеннолетних

Движение по трассе на участке от Даскалово до Долишня Диканя перекрыто в обоих направлениях.

Утром 13 сентября в Турции туристический автобус попал в ДТП на автодороге Мугла-Денизли. Он столкнулся со студенческим маршрутным автобусом.

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