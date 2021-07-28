В бойне в тюрьме погибло 62 человека

Тюрьма после беспорядков / Getty Images

29 июля 2019-го в результате конфликта в бразильской тюрьме Альтамира между наркобандами погибли 62 человека. 16 человек убили, еще 46 умерли от удушья в результате пожара.

Групповое насилие в бразильских тюрьмах - обычное дело. Однако официальные лица сообщили, что до начала беспорядков заключенные не подавали признаков, что начнут такую бойню.

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В тюрьме содержалось 450 заключенных. Там было всего 33 охранника, что недостаточно для обеспечения безопасности. Новое строение тюрьмы строили рядом для размещения лишних заключенных. Многие заключенные содержались в старых блоках. Их конструкция усугубила пожар.

Одна крупная банда, которая имеет давнюю историю ожесточенных столкновений с другой крупной бандой сидели в разных корпусах. Атака стала частью давней войны за регионы торговли наркотиками.

Около 07:00, когда подавали завтрак, вспыхнуло насилие после того, как члены банды, размещенные в одном блоке, подожгли другой блок, в котором были члены другой банды. Двоих тюремных охранников изначально взяли в заложники, но освободили вскоре после того, как начался пожар. Старое здания тюрьмы помогло пожару распространяться быстрее.

Сотрудники полиции не смогли войти в здание из-за пожара. Бойня между бандами длилась пять часов и закончилось в полдень. Во время обысков в тюрьме нашли много самодельных лезвий.