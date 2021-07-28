В бойне в тюрьме погибло 62 человека

 
Ексклюзивы
1/5
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
1 Просмотров: 1710
Истоки христианства в Украине следует выводить не от князя Владимира
Истоки христианства в Украине следует выводить не от князя Владимира
Просмотров: 414
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
Просмотров: 306
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
1 Просмотров: 4266
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
1 Просмотров: 558
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
2 Просмотров: 414
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
Просмотров: 1071
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Просмотров: 2997
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Просмотров: 405
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
1 Просмотров: 585
Фото
Все фото
10
5
4
4
10
Премьер борется с зонтиком, шахтеры митингуют, а под офис Facebook сносят трупные мешки: среда в фотографиях
Премьер борется с зонтиком, шахтеры митингуют, а под офис Facebook сносят трупные мешки: среда в фотографиях
В Якутии горит более 1 млн га леса: огонь не могут обуздать месяц
В Якутии горит более 1 млн га леса: огонь не могут обуздать месяц
На юге Европы вспыхивают лесные пожары
На юге Европы вспыхивают лесные пожары
В результате ливней затопило больницу с коронавирусными больными
В результате ливней затопило больницу с коронавирусными больными
Премьер обещает каждому личного офицера, Китай уходит под воду, пепел накрывает США: подборка фото за вторник
Премьер обещает каждому личного офицера, Китай уходит под воду, пепел накрывает США: подборка фото за вторник
Видео
Все видео
Олимпийцы сломали "антисекс-кровать" - девять спортсменов проверяли на прочность
Олимпийцы сломали "антисекс-кровать" - девять спортсменов проверяли на прочность
Популярные среди украинцев курорты охватили пожары
Популярные среди украинцев курорты охватили пожары
Ахеджакова ответила на обвинения в "неэтичности, хамстве и оскорблении ветеранов"
Ахеджакова ответила на обвинения в "неэтичности, хамстве и оскорблении ветеранов"
Фура въехала в автобус: 18 человек погибли, более 20 человек пострадали
Фура въехала в автобус: 18 человек погибли, более 20 человек пострадали
Взрыв на химическом заводе: сообщили число пострадавших и пропавших без вести
Взрыв на химическом заводе: сообщили число пострадавших и пропавших без вести
Интервью
1/5
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
2 Просмотров: 1287
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
1 Просмотров: 1647
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 1215
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 459
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 846
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
28 июля 2021
Просмотров: 423
Любов поляків
На початку 1990-х багато материних знайомих їздили в Польщу торгувати на базарі. Продавали посуд, постільну білизну й інший крам. Одного разу поїхала ...
четверг, 29 июля 2021 07:00

В бойне в тюрьме погибло 62 человека

  Комментировать
В бойне в тюрьме погибло 62 человека
Тюрьма после беспорядков / Getty Images

29 июля 2019-го в результате конфликта в бразильской тюрьме Альтамира между наркобандами погибли 62 человека. 16 человек убили, еще 46 умерли от удушья в результате пожара.

Групповое насилие в бразильских тюрьмах - обычное дело. Однако официальные лица сообщили, что до начала беспорядков заключенные не подавали признаков, что начнут такую бойню.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "С кузовов автомашин текла кровь". Судилище над Кенгирскими повстанцами

В тюрьме содержалось 450 заключенных. Там было всего 33 охранника, что недостаточно для обеспечения безопасности. Новое строение тюрьмы строили рядом для размещения лишних заключенных. Многие заключенные содержались в старых блоках. Их конструкция усугубила пожар.

Одна крупная банда, которая имеет давнюю историю ожесточенных столкновений с другой крупной бандой сидели в разных корпусах. Атака стала частью давней войны за регионы торговли наркотиками.

Около 07:00, когда подавали завтрак, вспыхнуло насилие после того, как члены банды, размещенные в одном блоке, подожгли другой блок, в котором были члены другой банды. Двоих тюремных охранников изначально взяли в заложники, но освободили вскоре после того, как начался пожар. Старое здания тюрьмы помогло пожару распространяться быстрее.

Сотрудники полиции не смогли войти в здание из-за пожара. Бойня между бандами длилась пять часов и закончилось в полдень. Во время обысков в тюрьме нашли много самодельных лезвий.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В бойне в тюрьме погибло 62 человека». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июля

В бойне в тюрьме погибло 62 человека

Самое читаемое
&quot;Люди устали от совка&quot;: как СССР доживал последние дни - фото
"Люди устали от совка": как СССР доживал последние дни - фото
22
 Просмотров: 9684
Самый мощный за последние 40 лет ливень спровоцировал наводнение: есть жертвы и пропавшие без вести
Самый мощный за последние 40 лет ливень спровоцировал наводнение: есть жертвы и пропавшие без вести
5
 Просмотров: 6075
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
3
 Просмотров: 5364
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси Просмотров: 4941
Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости
Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости
5
 2 Просмотров: 4905
Мир
Мужчина "воскрес" после 45 лет, пока семья считала его погибшим
Мужчина "воскрес" после 45 лет, пока семья считала его погибшим Просмотров: 405
Netflix требует от актеров Covid-вакцинации
Netflix требует от актеров Covid-вакцинации Просмотров: 36
Прибегли к шантажу. Сенаторы требуют у Байдена санкций против "Северного потока-2"
Прибегли к шантажу. Сенаторы требуют у Байдена санкций против "Северного потока-2" 1 Просмотров: 360
Российскую Covid-вакцину привезли в ОРДЛО
Российскую Covid-вакцину привезли в ОРДЛО 1 Просмотров: 126
AstraZeneca и тромбы. Есть ли риск после второй дозы
AstraZeneca и тромбы. Есть ли риск после второй дозы Просмотров: 252
Больше всего комментируют
14
"Слуга народа" не нарастила в рейтинге
7
Украина собирается купить корабль, не приспособленный для защиты черноморского побережья - эксперт
6
Погибших и раненых меньше, чем до "перемирия" - Офис президента
5
У Зеленского - менее 30%: обнародовали свежие рейтинги
4
Зеленский звонил Путину накануне срыва спецоперации по "вагнеровцам" – Омельченко
Голосов: 100
Голосование Сколько золотых наград выиграет Украина на Олимпиаде?
  • 1) меньше трех
  • 2) три
  • 3) больше трех
Просмотреть