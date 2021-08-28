В Берлине тысячи людей протестовали против мер по борьбе с пандемией

Для поддержания порядка на улицах полиция задействовала до 2000 человек. Фото: Reuters

Несколько тысяч человек вышли в субботу, 28 августа, на улицы Берлина, чтобы выразить протест против правительственных мер по борьбе с пандемией COVID-19. Полиция ранее запретила девять заявленных аналогичных демонстраций, в том числе митинг движения "Мыслящие нестандартно" (Initiative Querdenken).

Из-за этого многие участники мероприятия сначала шли по улицам без определенной цели, пишет агентство dpa. При этом некоторые группы собравшихся передвигались по городу в сопровождении полиции. Отдельные части правительственного квартала были перекрыты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Италии прошли митинги против Covid-паспортов

По данным полиции Берлина, для поддержания порядка на улицах полиция задействовала до 2000 человек, в том числе благодаря коллегам, которые прибыли для этой цели из других федеральных земель. Кроме того, для наблюдения за акциями с воздуха были задействованы вертолеты.

15 августа во Франции прошла пятая акция протеста против санитарных пропусков. На улицы французских городов вышли около 215 тысячи человек.