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среда, 15 декабря 2021 03:46

В Берлине продают съедобные билеты с конопляным маслом

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В Берлине продают съедобные билеты с конопляным маслом
BVG известны своими маркетинговыми ходами. Фото: Reuters

Сеть общественного транспорта Берлина BVG предлагает своим пассажирам купить съедобные билеты, в которые добавляют конопляное масло, чтобы облегчить стресс во время пандемии и новогодних праздников.

Об этом сообщило издание The Local.

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"Таким образом, вы можете без проблем путешествовать по Берлину весь день, а затем просто проглотить свой рождественский стресс вместе с билетом", - сказал оператор общественного транспорта BVG.

Билеты продаются до пятницы, они действительны в течение 24 часов.

Их изготовливают из съедобной бумаги, в которую добавляют "не более трех капель" конопляного масла, которое "оказывает успокаивающее действие".

"Конопляное масло на 100% вегетарианское, а также является превосходной заправкой для салатов", - добавили в компании.

Также сеть общественного транспорта заявила, что против употребления какого-либо вида наркотиков.

Коронавирус влияет на психическое здоровье людей. Министерство здравоохранения перечислило симптомы постковидного синдрома и призвало украинцев в случае выявления какого-либо из них обращаться к семейному врачу.

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