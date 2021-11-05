В Берлине нашли мертвым российского дипломата – его отцу приписывают подготовку снайперов к убийствам на Майдане

В Берлине под зданием посольства РФ обнаружили мертвым российского дипломата, сына генерал-лейтенанта ФСБ 35-летнего Кирилла Жало. Фото: The Insider

В Берлине обнаружили мертвым 35-летнего сотрудника посольства России. Тело лежало перед зданием дипломатического консульства.

По предварительной версии, дипломат выпал из окна 19 октября около 7:20. Но известно о гибели стало только сейчас, сообщает немецкое издание Der Spiegel.

"Мужчина был аккредитован в качестве второго секретаря посольства в Берлине с лета 2019 года. Однако немецкие органы безопасности увидели в нем переодетого сотрудника российской внутренней спецслужбы ФСБ", - говорится в сообщении издания.

В редакции уточнили, что после обнаружения мужчины посольство не дало согласия на вскрытие тела из-за дипломатического иммунитета. В дипломатическом представительстве России инцидент назвали трагическим событием.

Больше никаких подробностей инцидента не сообщают.

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Погибший - Кирилл Жало. Был сыном заместителя директора второй службы ФСБ РФ и начальника управления по защите конституционного строя ФСБ генерал-лейтенанта Алексея Жало, которого связывают с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, говорится в расследовании Bellingcat.

База регистрации автомобилей и недвижимости подтверждает, что Кирилл Алексеевич Жало был зарегистрирован с отцом по одному адресу в Москве и раньше в Ростове-на-Дону.

Жало-старшего также связывают с подготовкой снайперов, которые расстреливали украинцев на Майдане 18-20 февраля 2014-го. Соответствующее заявление после Революции Достоинства делал тогдашний глава СБУ Валентин Наливайченко.

В столице Армении Ереване обнаружили тело 40-летней дочери генерала ФСБ РФ в отставке. У погибшей огнестрельное ранение груди.