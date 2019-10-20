В Берлине горел поезд с фанатами: есть пострадавшие

В Берлине горел поезд. Фото: Сегодня

В Берлине загорелся один из вагонов поезда дальнего следования.

В результате возгорания пострадали три человека, сообщила в Twitter пожарная служба немецкой столицы.

Инцидент произошел на станции Бельвю, расположенной в центре Берлина.

В связи с пожаром было приостановлено движение поездов по нескольким линиям городской электрички.

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Пожар произошел в специальном поезде для болельщиков футбольного клуба Фрайбург, приехавших в немецкую столицу на матч с берлинским клубом Унион.

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