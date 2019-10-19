В горящем доме погибли 6 детей и 23-летняя женщина

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В ночь на 19 октября в российском городе Ростов Большой произошел пожар в 2-этажном многоквартирном доме. В огне погибли 23-летняя женщина и шесть детей от 1 до 6 лет.

Пожар произошел в 8-квартирном доме, второй этаж которого был деревянным.

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По предварительной информации, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем, передает "Эхо Москвы".

На месте продолжают работать экстренные службы. Есть вероятность, что под завалами может находиться 50-летний мужчина.

В российском Санкт-Петербурге произошел масштабный пожар и обрушение в здании типографии, погибли три человека. ЧП произошло на Ленинском проспекте, 78.