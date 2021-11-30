В Белом доме установили рождественскую елку

В Вашингтоне в этом году 46-й президент США Джо Байден с женой впервые отметят Рождество в Белом доме, где 1 тыс. волонтеров уже украсили елку.

Первая леди Джилл Байден показала в понедельник главное праздничное дерево и рождественский декор в Twitter.

"Рада поделиться, что официальная елка уже стоит в голубой комнате!" - написала она.

В других комнатах и коридорах также установили ели, а по всему зданию развесили гирлянды. Над камином традиционно разместили носки для подарков.

Фото: twitter.com/FLOTUS

Темой нынешних декораций стали "подарки от всей души, которые объединяют и преодолевают расстояние, время и ограничение пандемии". Для отделки здания декораторы использовали около 2 км лент, более 300 свечей и еще 10 тыс. украшений. Всего в Белом доме украсили 41 елку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве начали собирать главную елку страны - фото

Американские эксперты ежегодно выбирают лучшего производителя, который затем отправляет свое дерево главе государства. Во время торжественной церемонии доставки елки в Белый дом военный оркестр играет популярные рождественские гимны. В прошлом году главную елку США украшала жена 45-го президента Дональда Трампа Мелания.