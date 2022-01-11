В Белом доме сообщили о возможных российских фейках после переговоров в Женеве

Псаки призывала не распространять дезинформацию. Фото: Reuters

В администрации президента США Джо Байдена предупредили о российских фейках о переговорах в Женеве.

Об этом на брифинге сказала спикер Белого дома Джен Псаки, передает Укрінформ.

"Мы готовимся к вероятности. Никто не должен удивляться, если Россия будет распространять дезинформацию относительно обязательств, которых не было. Или если она пойдет еще дальше и придумает что-нибудь в качестве повода для дальнейшей дестабилизации", - отметила Псаки.

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Она попросила медиа не поддаваться на провокации и не распространять дезинформацию.

10 января США и РФ провели переговоры в Женеве по поводу "гарантий безопасности", которые предлагал Кремль. В Госдепартаменте США добавили, что Вашингтон предложил Москве провести дальнейшие двусторонние консультации. 12 января РФ проведет переговоры с НАТО в Брюсселе.