В Белом Доме рассказали, когда ждать вторую волну коронавируса

В США ожидают вторую волну коронавируса. Фото: Reuters

Несмотря на то, что темпы распространения коронавирусом постепенно уменьшаются в ряде стран, пока не следует планировать досуг и возвращения в офисы. Ведь эпидемия может вернуться в любой момент.

"Я почти уверен, что он вернется, потому что вирус обладает высокой способностью передаваться, и он распространен во всем мире", - заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи, сообщает CNN.

По его мнению, на американцев может ожидать "плохая осень и плохой зимы", если страна вовремя не будет готова.

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Ранее, певица Мадонна заявила, что переболела коронавирусом.