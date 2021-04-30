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пятница, 30 апреля 2021 23:32

В Белом доме подтвердили планы по встрече Байдена и Путина

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В Белом доме подтвердили планы по встрече Байдена и Путина
Байден и Путин встретятся. Фото: Reuters

Встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина запланирована этим летом в третьей стране в Европе.

Дата и место саммита еще не определены, идут активные переговоры, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает газета Today.

"Мы активно обсуждаем этот вопрос о встрече, я говорил сегодня утром со своим российским коллегой, российским советником по национальной безопасности. Мы пытаемся согласовать саммит этим летом в третьей стране в Европе, дата и место не определены, но это активно обсуждается", - сказал он.

Салливан добавил, что по мнению президента США Джо Байдена саммит на высшем уровне будет полезен для "установления лучшего взаимопонимания" между странами.

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Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил Владимиру Путину рассмотреть кандидатуру Вены как места возможной встречи с американским лидером Джо Байденом.

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