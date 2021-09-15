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среда, 15 сентября 2021 23:16

В Белом доме не подтвердили предоставление Украине систем "Железный купол"

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В Белом доме не подтвердили предоставление Украине систем &quot;Железный купол&quot;
Систему ПВО "Железный купол" разработал Израиль для защиты населения. Фото: Defence Express

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не подтвердила информацию о поставках Украине систем противоракетной обороны "Железный купол".

"Я должна сверить это с командой. Мы заявляли о предоставлении дополнительной помощи во время встречи (президентов - ред.). Однако, что касается конкретики, мне необходимо уточнить у членов моей команды", сказала Псаки на брифинге.

Ранее газета Politico написала, что несколько членов конгресса США включили в законопроект об обороне на 2022 поправку, которая предусматривает продажу или передачу Украине новых систем противовоздушной и противоракетной обороны. Среди них фигурировала и батарея "Железный купол".

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Система противовоздушной обороны "Железный купол" была разработана израильским предприятием Rafael совместно с американским ВПК. Ее назначение - защита гражданского населения Израиля от ракетных атак радикальной группы "ХАМАС".

Система способна перехватывать и уничтожать тактические неуправляемые ракеты и артиллерийские снаряды, выпущенные с расстояния от 4 до 70 км.

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