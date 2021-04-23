В Беларуси запретили продавать продукты Nivea, Škoda и другие

В Беларуси ввели санкции против ряда компаний. Фото: pexels.com

Правительство Беларуси запретил ввоз в страну ряда товаров.

"Для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий по отношению к белорусскому народу правительством установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь", - говорится в сообщении Кабмина страны.

Санкции наложили на товары чешского производителя автомобилей Škoda Auto, немецкой фирмы Liqui Moly, что производит автомобильные масла, производителя косметики Beiersdorf AG, которому принадлежат бренды Nivea, Eucerin, Tesa, Hanspalast и другие.

На таможне товары будут отправлять обратно. Магазинам прикажут запретить продавать такой товар. Граждане смогут ввозить его из-за границы для собственного пользования. Под исключение попали машины, которые зарегистрированы в странах Евразийского экономического союза и ввезенные в одну из стран-членов организации на временной основе.

Основные пункты постановления вступают в силу через 10 дней после официального опубликования документа. Перечень запрещенных товаров будет действовать 6 месяцев.

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В январе производитель Nivea отказался спонсировать чемпионат мира по хоккею в Беларуси из-за жестокости режима Лукашенко. От спонсирования также отказались Skoda и Liqui Moly. Международная федерация хоккея позже перенесла чемпионат из Минска в Латвию.

Россия и Беларусь могут завершить создание союзного государства осенью после заседания Высшего госсовета. Минск и Москва согласовали 26-27 дорожных карт по интеграции на уровне правительств двух стран, и им осталось решить вопрос об объединении налоговых систем Беларуси и РФ, заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после встречи с Путиным.