В Беларуси задержали группу боевиков иностранной военной компании

Правоохранители Беларуси задержали боевиков. Фото: Reuters

Государственное агентство Беларуси заявило, что под Минском были задержаны 32 боевика "иностранной частной военной компании".

Отмечается, что группу задержали ночью в среду, 29 июля, пишет Белта.

Подробностей о задержании пока не сообщают. Это единственная официальная информация. Кто именно эти боевики и какую частную военную компанию представляют, также неизвестно.

Издание "Настоящее время" пишет, что пресс-секретарь Следственного комитета Сергей Кабакович заверил: "Все будет в официальных каналах". А пресс-службы комитета государственной безопасности и министерства внутренних дел Беларуси на звонки журналистов не отвечают.

"Радио Свобода" напоминает, что недавно президент Беларуси Александр Лукашенко предупреждал о возможной дестабилизации ситуации перед выборами. Президент страны предположил, что для этого могут использовать "подготовленных боевиков частных военных компаний".

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На выборах президента Беларуси в 2006 году уже была подобная ситуация. Тогда Лукашенко также предупреждал о возможной дестабилизации. А в день выборов государственные СМИ сообщили о предотвращении теракта в центре Минска. Детали спецоперации не известны.

В Беларуси в последнее время происходят протесты в поддержку кандидатов в президенты, которых не допускают к регистрации. Недавно президент Александр Лукашенко заявил, что ему не понравилась работа иностранных изданий, освещавших протесты в Минске. Он обвинил зарубежные СМИ в подстрекательстве и пригрозил отобрать аккредитацию и выдворить журналистов из страны.