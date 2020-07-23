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четверг, 23 июля 2020 15:49

"Зовут людей на майданы": Лукашенко приказал выдворять иностранные СМИ

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&quot;Зовут людей на майданы&quot;: Лукашенко приказал выдворять иностранные СМИ
Лукашенко приказал выдворять иностранные СМИ Фото: Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал работу некоторых иностранных изданий. Глава страны потребовал от своей администрации принять жесткие меры.

Среди таких мер - отмена аккредитации и даже выдворение, пишет БЕЛТА.

Лукашенко выразил недовольство работой Администрации президента, пресс-секретаря и председателя Совета республики. Президент Беларуси обратил их внимание на некоторые печатные СМИ.

"Я сегодня взял все газеты, посмотрел на так называемую "Комсомольскую правду" в Беларуси. Уже скоро в желтизну превратится... BBC, "Свобода", "Свободная Европа" и так далее, стримы эти... Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь", - отметил Лукашенко.

Лидер Беларуси сказал, что не стоит ждать от него дальнейших указаний и разрешил в дальнейшем выдворять редакции.

"Не надо ждать никакого конца электоральной кампании - выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы. Повторять больше не буду", - подчеркнул Лукашенко.

Отметим, на протестах в поддержку претендентов в президенты, которых ЦИК не зарегистрировала кандидатами, в Беларуси на прошлой неделе задержали около 200 человек.

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