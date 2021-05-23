В Беларуси заблокировали почти 500 российских сайтов

Спортивный сайт заблокировали из-за нарушения закона об азартных играх. Фото: imi.org.ua

В Беларуси заблокировали один из крупнейших российских спортивных сайтов Sports.ru.

Также в черный список попали еще 483 ресурса. Среди них - различные интернет-казино, сообщает Sputnik Беларусь.

Пользователи пожаловались на то, что, пытаясь зайти на спортивный сайт, они видели сообщение: "Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом "О средствах массовой информации".

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Первый заместитель министра Мининформа Беларуси Андрей Кунцевич подтвердил блокирование Sports.ru.

По словам чиновника, после устранения нарушений Sports.ru может обратиться в Мининформ, чтобы восстановить доступ к ресурсу.

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