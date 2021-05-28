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пятница, 28 мая 2021 17:52

В Беларуси возбудили уголовное дело против мэра Риги и главы МИД Латвии за "надругательство" над флагом

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В Беларуси возбудили уголовное дело против мэра Риги и главы МИД Латвии за &quot;надругательство&quot; над флагом
Генеральная прокуратура Беларуси завела кримунальну дело против мэра Риги Мартиньш Стакиса. Фото: Reuters

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против мэра Риги Мартиньша Стакиса и главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевича за "надругательство над государственной символикой".

Об этом говорится на официальном сайте Генеральной прокуратуры Беларуси.

"Рассмотрев распространенные в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах сообщения о тяжком преступлении против интересов Беларуси, генеральный прокурор Андрей Швед возбудил в отношении мэра Риги Мартиньш Стакиса и министра иностранных дел Латвийской Республики Эдгард Ринкевич уголовное дело", - говорится в сообщении.

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Причиной нарушения уголовного дела стало снятие и замена государственного флага Беларуси в Риге на бело-красно-белый флаг. В генпрокуратуре Белоруси такой жест назвали надругательством над государственной символикой, что унижает национальное достоинство белорусов. Также Латвию обвинили в разжигании национальной розни.

Следственный комитет Беларуси будет вести предварительное расследование дела.

Министерство иностранных дел Беларуси решило выслать латвийских дипломатов из-за того, что мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белую символику на чемпионате мира по хоккею. Официально Минск считает такой поступок оскорблением государственного флага Беларуси.

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Дата
28
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