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пятница, 30 июля 2021 14:17

В Беларуси возбудили почти 5 тыс. уголовных дел с начала массовых протестов

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В Беларуси возбудили почти 5 тыс. уголовных дел с начала массовых протестов
С начала протестов СК Беларуси открыл 4691 уголовное дело. Фото: REUTERS

В Беларуси следственный комитет открыл почти 4,7 тыс. уголовных дел с начала протестов после выборов президента 2020 года.

С августа прошлого года следственный комитет занимался выявлением, пресечением и исследованием обстоятельств криминальных проявлений, связанных с массовыми мероприятиями, беспорядками, протестными акциями, посягательством на государственный суверенитет и общественную безопасность, умышленным уничтожением и повреждением имущества, насилием и угрозами в отношении должностных лиц и членов их семей. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Беларуси.

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Больше всего дел открыли из-за порчи имущества и нецензурных высказываний в сторону представителей власти.

По 857 делам уже завершили расследование. В суд передали 825 уголовных дел о 1184 преступлениях.

"Комитет продолжит выявление и привлечение к уголовной ответственности радикалов, экстремистов, тех, кто угрожает суверенитету и общественной безопасности страны", - сообщил Глава СК Дмитрий Гора.

В день президентских выборов в Беларуси первые официальные экзитполы свидетельствовали, о победе Лукашенко уже в первом туре. Они существенно расходились с оппозиционным подсчетом голосов. После этого массовые протесты охватили многие города страны. Вне Минска люди массово выходили на улицы в Барановичах, Бресте, Бобруйске, Витебске, Гродно, Жлобине, Могилеве, Пинске и др. Их основной целью стал честный подсчет голосов и отставка Лукашенко, который занимает пост президента с 1994 года.

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