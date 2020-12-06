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воскресенье, 06 декабря 2020 16:05

В Беларуси снова задерживают людей
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В Беларуси продолжается "Марш свободы". День начался с колонн спецтехники в разных районах Минска. Были закрыты три станции метро в центре города, примерно через час их открыли. Люди начали выходить и гулять колоннами в своих районах. Примерно в 13.00 начались первые задержания.

Так, сегодня в минском микрорайоне "Чкаловский" силовики задерживали людей сразу в нескольких точках. По словам местных жителей, силовики сконцентрировались в микрорайоне утром. Задерживали случайных прохожих, в том числе несовершеннолетних. Брали также и водителей, которые вышли из машин, когда увидели, как хватают других людей. Работали и во дворах, сообщает tut.by.

Акции также проходят в Бресте, Гродно, Лошице, Грушевке, Малиновке и Слободе.

У Білорусі триває "Марш волі". Люди гуляли колоннами в своих районах. Фото: tut.by
У Білорусі триває "Марш волі". Люди гуляли колоннами в своих районах. Фото: tut.by
У Білорусі триває "Марш волі". Люди гуляли колоннами в своих районах. Фото: tut.by
Колонны спецтехники были в разных районах Минска.
Первые задержания начались в 13:00. Фото: tut.by

Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против Беларуси в связи с фальсификацией выборов и нарушением прав человека. Санкции против действующей власти Беларуси ввели семь стран. Кроме Украины, к санкциям присоединились Норвегия, Исландия, Северная Македония, Албания, Лихтенштейн и Черногория.

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