В Беларуси снова задерживают людей

В Беларуси продолжается "Марш свободы". День начался с колонн спецтехники в разных районах Минска. Были закрыты три станции метро в центре города, примерно через час их открыли. Люди начали выходить и гулять колоннами в своих районах. Примерно в 13.00 начались первые задержания.

Так, сегодня в минском микрорайоне "Чкаловский" силовики задерживали людей сразу в нескольких точках. По словам местных жителей, силовики сконцентрировались в микрорайоне утром. Задерживали случайных прохожих, в том числе несовершеннолетних. Брали также и водителей, которые вышли из машин, когда увидели, как хватают других людей. Работали и во дворах, сообщает tut.by.

Акции также проходят в Бресте, Гродно, Лошице, Грушевке, Малиновке и Слободе.

Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против Беларуси в связи с фальсификацией выборов и нарушением прав человека. Санкции против действующей власти Беларуси ввели семь стран. Кроме Украины, к санкциям присоединились Норвегия, Исландия, Северная Македония, Албания, Лихтенштейн и Черногория.