В Беларуси разработали санкции против Запада

Минск открыт для диалога, но не в форме ультиматумов. Фото: ОНТ

Власти Беларуси разработали и примут экономические, политические и военные меры в ответ на новые санкции Запада против республики. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью телеканалу ОНТ, обнародованном в субботу, 12 июня.

"Мы выработали адекватные ответные меры в сфере политики, экономики и в военной сфере. Мы, конечно же, будем задействовать эти шаги в зависимости от тех мер, которые предпримут наши партнеры", - отметил глава МИД.

По словам Макея, западные страны и организации стараются показать, что "от Беларуси исходит угроза региональной и международной безопасности, чтобы оправдать любые методы действия против нее".

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При этом министр утверждает, что Минск открыт к диалогу, но не в форме ультиматумов.

"Мы должны обсуждать реально и конкретно возможные проблемы, существующие между Беларусью и той или иной страной: перспективы наших взаимоотношений, пути решения проблем", - уточнил он.

Президент США Джо Байден продлил на год действие американских санкций в отношении представителей руководства Беларуси.