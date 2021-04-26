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понедельник, 26 апреля 2021 03:51

В Беларуси рассказали о планах по закрытию посольства в Украине

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В Беларуси рассказали о планах по закрытию посольства в Украине
Минск продолжит взаимодействие со всеми государствами, но одновременно ,будет смотреть на их политику в отношении Беларуси. Фото: tut.by

Закрывать диппредставительства Беларуси в Украине и странах Европы власти республики пока не планируют. Об этом заявил глава белорусского Министерства иностранных дел Владимир Макей в эфире телеканала ОНТ.

"Сокращаем мы посольства там, где нам уже невыгодно держать посольства в силу малого товарооборота, низкого экспорта в ту или иную страну. Поэтому мы в нескольких странах сократим наши посольства. Но это не касается, как было сказано, европейских стран, Украины и так далее", - уточнил министр.

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По его словам, Минск продолжит взаимодействие со всеми государствами, но в то же время будет смотреть на их политику в отношении Беларуси.

Также Макей отметил, что республика готова сотрудничать со всеми государствами, включая западные, но Россия остается "основным, естественно, союзником и партнером".

Ранее Беларусь ввела санкции против ряда компаний за "недружественные действия в отношении белорусского народа". Санкции наложили на товары чешского производителя автомобилей Škoda Auto, немецкой фирмы Liqui Moly, что производит автомобильные масла, производителя косметики Beiersdorf AG, которому принадлежат бренды Nivea, Eucerin, Tesa, Hanspalast и другие.

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