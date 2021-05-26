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среда, 26 мая 2021 14:53

В Беларуси пытали пенсионерку за комментарий

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В Беларуси пытали пенсионерку за комментарий
Милиция Беларуси издевалась над пенсионеркой. Фото: zautra.by

В Беларуси милиция пять дней издевалась над пенсионеркой. Ее задержали за комментарий относительно избиения людей на протестах.

Из-за слова "тварь" в комментарии к пенсионерке пришли домой восемь силовиков. Ее задержали и увезли в другой город, рассказал глава белорусской службы "Радые Свабода" Александр Лукашук в интервью "Гордону".

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"Женщину задержали, посадили в машину и отвезли за 200 километров от дома в Могилев. Пять дней над ней издевались - заставляли догола раздеваться. В камере, где держали женщину, не было ни матрасов, ни подушек, и все время горел свет. Когда за ней поехал сын, у него конфисковали машину. Через пять дней женщину вернули в Минск и сказали, что теперь ее будут судить. И это из-за одного слова", - рассказал журналист.

Режим нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко особенно тщательно изучает соцсети.

"Предметом особого внимания спецслужб стало поведение аудитории - ругательства, комментарии, размещенные дополнительной информации. Огромный аппарат с помощью современных алгоритмов ведет подробное изучение, кто и что пишет", - говорил Лукашук.

В Беларуси с августа 2020 года начались массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Лукашенко. Легитимность режима Лукашенко не было признано ЕС, США, Украины и большинством демократических стран мира. Режим применял против демонстрантов жесткие репрессии и массово арестовывал их.

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